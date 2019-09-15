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Умер автор фотографии самосожжения вьетнамского монаха 

Вьетнам сегодня 3 часа назад
Умер автор фото самосожжения вьетнамского монаха
Фото: Вьетнам сегодня
Хотя в мировую историю вошел американский фотожурналист Малькольм Браун, запечатлевший исторический момент 1963 года, он был не единственным, кто присутствовал там с фотоаппаратом
Нгуен Ван Тонг (Nguyen Van Thong), фотограф и независимый журналист, работавшим в то время в нескольких газетах в Сайгоне, прибыл в буддийский храм на современной Cao Thang Street утром 11 июня 1963 года. Он стал еще одним свидетелем акции протеста, организованной 300 буддийскими монахами.
Они прошли маршем от храма до пересечения Phan Dinh Phung-Le Van Duyet (сегодня Nguyen Dinh Chieu-Cach Mang Thang Tam). В 9:30 Тхить Куанг Дык вышел из машины и начал процесс самосожжения.
«Мне удалось пройти через ряды монахов вместе с несколькими другими иностранными журналистами. Мы сделали несколько фотографий», — рассказывал позже Тонг в многочисленных интервью.
Уроженец провинции Тайбинь, Нгуен Ван Тонг был одним из первых фотографов во Вьетнаме. 9 сентября 2019 года он скончался в своем доме на 94 году жизни.
Фотографии Тонга о поджоге Тхить Куанг Дыка получили международные награды в области фотографии в Финляндии, Великобритании и Шри-Ланке в период с 1964 по 1966 года, хотя они не были так широко известны, как фотографии Малькольма Брауна.
Во Вьетнаме его работы были впервые показаны публике в апреле 1975 года. В 1990 году Тонг получил серебряную медаль на фестивале художественной фотографии в Хошимине.
Самосожжение в знак протеста южновьетнамской политики совершил не только Дык. Его повторили и некоторые другие монахи. Их памятники можно встретить и в Нячанге.
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