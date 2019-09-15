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«Сквер Ангелов» открыт на месте ТЦ «Зимняя вишня» без официальной торжественной части 

Вести.Ru 4 часа назад
«Сквер Ангелов» открыт на месте «Зимней вишни»
Фото: Вести.Ru
Спустя почти полтора года после трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек, открыт "Сквер Ангелов".
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представляя построенный сквер журналистам, сказал, что главная задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы.
Губернатор сообщил, что торжественного открытия сквера не запланировано. Уже в полдень в парке начнет играть симфонический оркестр Кузбасса, живая музыка будет звучать до вечера, передает ТАСС.
В результате пожара в "Зимней вишне" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали.
После произошедшего было решено снести здание торгового комплекса, а на его месте построить сквер в память о погибших.
Строительство сквера велось за счет средств благотворителей. Проект реализован при поддержке Сбербанка. Губернатор отметил, что сквер создавался за счет частных пожертвований: "Здесь нет ни копейки бюджетных средств".
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Комментарии1
Общество , Пожары , Сергей Цивилев , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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