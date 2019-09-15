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Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен 

Lenta.ru + ещё 2 20 минут назад
Прописавшего мазь на гипс врача уволили
Фото: кадр видео
В городе Моздок Северной Осетии врача поликлиники уволили после информации о его появлении на работе в пьяном виде. Об этом Минздрав республики сообщил в своем Instagram.
Руководство Минздрава приняло решение «незамедлительно» уволить врача несмотря на его «заслуги, опыт и знания».
«Никто не имеет права нарушать нормы Трудового законодательства!» — говорится в публикации Минздрава.
14 сентября в интернете появилось видео, на котором пьяный врач спорит с родителями принятого им ребенка. Родители за кадром утверждали, что мужчина прописал ребенку мазать на гипс мазь при переломе руки.
Утверждается, что фамилия врача Прохоров. На записи слышно, как он пытается пререкаться с автором ролика, а также просит его не продолжать перепалку. Врач также дважды спускался по лестнице — во второй раз он врезался в подоконник и едва не упал.
Ранее в Екатеринбурге мать троих детей Нина Карпова погибла после удаления зуба в муниципальной поликлинике. Медик, знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что операцию делали в пятницу вечером, и врачи якобы были пьяны.
«В начале операции один из них вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии», — рассказал он.
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Общество , Минздрав РФ , Моздок , Республика Северная Осетия — Алания
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