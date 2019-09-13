Сноуден тайно женился в Москве

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Эдвард Сноуден рассказал о том, как жил в Москве, получив убежище. Так, он поведал и о своей личной жизни.
Экс-сотрудник американских спецслужб перевез в российскую столицу подругу Линдси Миллс.
Как стало известно из материала Guardian, Сноуден два года назад тайно женился на возлюбленной в Москве.
— Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире, — подчеркнул Сноуден.
Он отметил, что в России очень дружелюбные люди.
Так, живя в России, он избавился от изоляции и паранойи. Например, отпала необходимость в ношении шарфов и шляп, скрывающих его от спецслужб.