Эдвард Сноуден тайно женился в Москве два года назад

Экс-сотрудник американских спецслужб перевез в российскую столицу подругу Линдси Миллс

Как стало известно из материала Guardian, Сноуден два года назад тайно женился на возлюбленной в Москве.

— Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире, — подчеркнул Сноуден.

Он отметил, что в России очень дружелюбные люди.

Так, живя в России, он избавился от изоляции и паранойи. Например, отпала необходимость в ношении шарфов и шляп, скрывающих его от спецслужб.