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Эдвард Сноуден тайно женился в Москве два года назад 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Сноуден тайно женился в Москве
Фото: Wikipedia/twitter.com/lsjourneys
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Эдвард Сноуден рассказал о том, как жил в Москве, получив убежище. Так, он поведал и о своей личной жизни.
Экс-сотрудник американских спецслужб перевез в российскую столицу подругу Линдси Миллс.
Как стало известно из материала Guardian, Сноуден два года назад тайно женился на возлюбленной в Москве.
— Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире, — подчеркнул Сноуден.
Он отметил, что в России очень дружелюбные люди.
Так, живя в России, он избавился от изоляции и паранойи. Например, отпала необходимость в ношении шарфов и шляп, скрывающих его от спецслужб.
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Общество , США , Эдвард Сноуден , Линдси Миллс , АНБ , The Guardian , Москва
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