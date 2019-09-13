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В Нижнем Тагиле планируют создать музейный центр 

RT на русском 1 час назад
В Нижнем Тагиле создадут музейный центр
Фото: РИА Новости
В Нижнем Тагиле собираются создать музейный центр. Проект уже прошёл государственную экспертизу, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Подтверждена максимальная цена проекта — 1,4 млрд рублей.
Речь идёт о четырёх зданиях на улице Ленина. Работы по подготовке и реставрации завершены. В декабре должны быть запущены конкурсные процедуры по поиску подрядчика.
«Создание «Единого многофункционального музейного центра» — это часть масштабного проекта по сохранению нашего исторического наследия», — заявил мэр Владислав Пинаев.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обсудили реконструкцию мемориального комплекса на Сапун-горе.
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Общество , Владислав Пинаев
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