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Профсоюз полиции о сокращениях: На избиение Грефа выезжать будет некому 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
«На избиение Грефа выезжать будет некому»
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Сбербанка Герман Греф предложил сократить количество сотрудников полиции, а оставшимся поднять зарплату в три-четыре раза. На эту идею уже отреагировали в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Грефа «заслуживает внимания».
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что сегодня рядовых сотрудников полиции, напротив, остро не хватает, тогда как начальников и разного рода проверяющих — запредельное количество.
«Сейчас уже не хватает сотрудников. Почему их не хватает? Потому что раздутые штабы, очень большое количество проверяющих, которые чуть ли не каждый день приезжают, накручивают сотрудников и не дают им работать. Чем больше будет наказанных сотрудников — тем лучше для начальства, потому что они в конце года (за счет депремирования подчиненных) получат очень хорошие премии. Участковые работают как пишущие машинки. 80% своего времени они занимаются бумагами, а не людьми. Штаты раздуты наверху донельзя, а внизу никого нет. На пять вызовов выезжают одновременно одна-две машины», — заявил он.
Собеседник НСН предупредил Грефа, что если сократить рядовых сотрудников, возможно, когда ему самому понадобится помощь полиции — оказать ее будет попросту некому.
«Конечно, нужно повысить денежное довольствие сотрудникам, и за выговоры не снимать с них деньги. Эта неразбериха, когда полностью на откуп начальству отдано премирование сотрудников, оно и приводит к некомплекту. Если еще сейчас сократить — ну, флаг в руки, товарищ Греф — к вам никто не приедет, если вас по голове чем-нибудь ударят», — заключил глава профсоюза.
Отметим, что в ходе пленарного заседании Московского финансового форума министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году в России пройдут сокращения среди чиновников. При этом он подчеркнул, что выступает против «бездумного» увольнения госслужащих.
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Общество , Антон Силуанов , Дмитрий Песков , Михаил Пашкин , Герман Греф , Сбербанк России
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