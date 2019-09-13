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Песков высказался о возвращении скандальной чиновницы 

Рамблер + ещё 4 42 минуты назад
Песков оценил возвращение скандальной чиновницы
Фото: соцсети
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное восстановление в должности пресс-секретаря губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жертв наводнения, сообщает РИА Новости. По его словам, если чиновница вернётся на работу, это станет поводом для разбирательства.
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«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявил журналистам, что Алашкевич отстранена от работы. Позже в администрации правительства Иркутской области уточнили, что пока в отношении чиновницы проводится проверка, она будет находиться в отпуске.
15 августа в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен голос, похожий на голос начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич. Женщина комментирует приезд президента в пострадавший от наводнения Тулун и резко отзывается о местных жителях, большинство из которых, по её мнению не достойны компенсации.
««Люди, вся эта бичевня… Вы бы видели, как они одеты! Черт-те как! Два класса образования!» — говорится на записи.
В настоящее время губернатором Иркутской области инициирована проверка аудиозаписи, в ходе которой будет дана оценка её подлинности.
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Комментарии46
Общество , Иркутская Область
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