Песков оценил возвращение на работу скандальной чиновницы

Песков оценил возвращение на работу чиновницы, назвавшей жертв паводка «быдлом»

«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — цитирует РИА «Новости» Дмитрия Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ по ссылкой на иркутского губернатора заявил, что Алшкевич отстранена от работы, однако позже выяснилось, что она находится в отпуске до окончания проверки аудиозаписи, на которой слышны, предположительно, ее оскорбления в адрес жителей Тулуна.

Сообщается, что предварительная экспертиза аудиозаписи показала, что в ней есть признаки монтажа, в связи с чем иркутские власти запросили дополнительную экспертизу. При этом сама Ирина Алшкевич заявила, что запись является подделкой.

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях, напоминает «Царьград». Женщина называла пострадавших от паводка людей «бичевней» и «быдлом».