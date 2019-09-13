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Песков оценил возвращение на работу чиновницы, назвавшей жертв паводка «быдлом» 

Ura.Ru + ещё 3 55 минут назад
Песков оценил возвращение на работу скандальной чиновницы
Фото: соцсети
В случае выхода на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, оскорбившей людей, пострадавших от наводнения, к руководству региона возникнут вопросы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — цитирует РИА «Новости» Дмитрия Пескова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ по ссылкой на иркутского губернатора заявил, что Алшкевич отстранена от работы, однако позже выяснилось, что она находится в отпуске до окончания проверки аудиозаписи, на которой слышны, предположительно, ее оскорбления в адрес жителей Тулуна.
Сообщается, что предварительная экспертиза аудиозаписи показала, что в ней есть признаки монтажа, в связи с чем иркутские власти запросили дополнительную экспертизу. При этом сама Ирина Алшкевич заявила, что запись является подделкой.
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях, напоминает «Царьград». Женщина называла пострадавших от паводка людей «бичевней» и «быдлом».
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Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Ирина Алашкевич , РИА Новости , Царьград ТВ , Иркутская Область
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