Детям показали «Ревизор» с изнасилованием

Новое прочтение «Ревизора»: в Екатеринбурге детям показали спектакль с изнасилованием

Скандал в культурной жизни Екатеринбурга : в рамках фестиваля "Реальный театр", на который приехали 18 театров из России и Европы, особое внимание привлек спектакль псковского Театра драмы имени Пушкина.

Он привез новую интерпретацию гоголевского "Ревизора". В частности, от классического прочтения его отличает то, что в одной из сцен Хлестаков моется в душе голым задом к зрительному залу, а кроме того, присутствует сцена изнасилования главным героем дочери Городничих у них на глазах, правда, под одеялом.

Спектакль был показан в Театре юного зрителя, так что новый взгляд на классику увидели и школьники, пишет "РГ".

Арт-директор фестиваля Олег Лоевский , комментируя возмущение некоторых зрителей, отметил, что на билетах стояла маркировка "18+". Он удивился тому, что родители пришли на такой спектакль с детьми, а затем написали жалобу.

"Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так", — отметил Лоевский.

Кроме того, он напомнил, что это — театр, а сцена изнасилования — метафора, которая говорит о том, что Городничий и его супруга готовы продать дочь за власть и благополучие.

Лоевский также добавил, что хоть "Ревизор" и входит в школьную программу, билеты на этот спектакль в учебных заведениях не распространялись.