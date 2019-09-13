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Новое прочтение «Ревизора»: в Екатеринбурге детям показали спектакль с изнасилованием 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Детям показали «Ревизор» с изнасилованием
Фото: Андрей Кокшаров
Скандал в культурной жизни Екатеринбурга: в рамках фестиваля "Реальный театр", на который приехали 18 театров из России и Европы, особое внимание привлек спектакль псковского Театра драмы имени Пушкина.
Он привез новую интерпретацию гоголевского "Ревизора". В частности, от классического прочтения его отличает то, что в одной из сцен Хлестаков моется в душе голым задом к зрительному залу, а кроме того, присутствует сцена изнасилования главным героем дочери Городничих у них на глазах, правда, под одеялом.
Спектакль был показан в Театре юного зрителя, так что новый взгляд на классику увидели и школьники, пишет "РГ".
Арт-директор фестиваля Олег Лоевский, комментируя возмущение некоторых зрителей, отметил, что на билетах стояла маркировка "18+". Он удивился тому, что родители пришли на такой спектакль с детьми, а затем написали жалобу.
"Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так", — отметил Лоевский.
Кроме того, он напомнил, что это — театр, а сцена изнасилования — метафора, которая говорит о том, что Городничий и его супруга готовы продать дочь за власть и благополучие.
Лоевский также добавил, что хоть "Ревизор" и входит в школьную программу, билеты на этот спектакль в учебных заведениях не распространялись.
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Комментарии22
Общество , Олег Лоевский , Екатеринбург
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