Детям показали «Ревизор» с изнасилованием

СМИ возмутились неоднозначной постановкой «Ревизора» в Екатеринбурге , показанной в местном ТЮЗе. Она содержала сцены с обнажёнными людьми. Журналисты заявляют, что зрительный зал был полон детьми, при этом афиша спектакля не содержала информации о возрастных ограничениях.

О совсем не детском спектакле, показанном школьникам в рамках фестиваля «Реальный театр» театром драмы имени А. С. Пушкина из Пскова , сообщил сайт 66.ру . По словам автора статьи, в зрительном зале сидели дети 9-12 лет и «несчётное число подростков». Сцены с «обнажёнкой» появились во втором акте спектакля. По сценарию Хлестаков после того, как получил благословение на брак с дочерью городничего срывает с Марии всю одежду и несёт её спальню.

«Кидает девушку на постель и под одеялом, как написали бы пресс-секретари силовых ведомств, «совершает действия сексуального характера». Судя по абсолютной апатии героини, могу предположить, что насильственные», — говорится в статье.

Также, по данным издания, в одной из сцен был показан обнажённый Хлестаков, моющийся в душе.

Уральские журналисты уверяют, что на афишах спектакля не были указаны какие-либо возрастные ограничения. По их мнению, учитывая, что на сцене демонстрировались сексуальные сцены, постановка должна попадать под категорию «18+».