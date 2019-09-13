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Детям показали «Ревизор» с изнасилованием 

Рамблер + ещё 4 10 минут назад
Детям показали «Ревизор» с изнасилованием
Фото: Андрей Кокшаров
СМИ возмутились неоднозначной постановкой «Ревизора» в Екатеринбурге, показанной в местном ТЮЗе. Она содержала сцены с обнажёнными людьми. Журналисты заявляют, что зрительный зал был полон детьми, при этом афиша спектакля не содержала информации о возрастных ограничениях.
О совсем не детском спектакле, показанном школьникам в рамках фестиваля «Реальный театр» театром драмы имени А. С. Пушкина из Пскова, сообщил сайт 66.ру. По словам автора статьи, в зрительном зале сидели дети 9-12 лет и «несчётное число подростков». Сцены с «обнажёнкой» появились во втором акте спектакля. По сценарию Хлестаков после того, как получил благословение на брак с дочерью городничего срывает с Марии всю одежду и несёт её спальню.
«Кидает девушку на постель и под одеялом, как написали бы пресс-секретари силовых ведомств, «совершает действия сексуального характера». Судя по абсолютной апатии героини, могу предположить, что насильственные», — говорится в статье.
Также, по данным издания, в одной из сцен был показан обнажённый Хлестаков, моющийся в душе.
Уральские журналисты уверяют, что на афишах спектакля не были указаны какие-либо возрастные ограничения. По их мнению, учитывая, что на сцене демонстрировались сексуальные сцены, постановка должна попадать под категорию «18+».
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Комментарии99
Общество , 66.ru (Екатеринбург) , Екатеринбург , Псков
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