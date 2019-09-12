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Канделаки намерена поставить Госдуму в планку 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Канделаки намерена поставить Госдуму в планку
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намерена в 2021 году баллотироваться в Госдуму. В своём Telegram-канале она заявила, что каждое заседание депутаты вместе с ней будут «стоять в планке».
Телеведущая объяснила, почему хочет выдвинуть свою кандидатуру от Ярославской области.
Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области, — написала Канделаки.
По её словам, ради «возможности нажимать на кнопки при голосовании» она готова отказаться от карьеры и собственного бизнеса. При этом она уверена, что у неё есть все качества, необходимые для этой работы.
Свои планы принять участие в выборах Канделаки назвала «избранием».
Ранее News.ru писал, что Канделаки отреагировала на слова украинца Олега Сенцова о «возвращении в Крым на танке». Она напомнила, что выступавшие в его поддержку, по всей видимости, ошибались, называя его не террористом, а простым режиссёром.
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Комментарии
Общество , Тина Канделаки , Олег Сенцов , Госдума , Ярославская Область
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