Канделаки намерена поставить Госдуму в планку

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намерена в 2021 году баллотироваться в Госдуму . В своём Telegram-канале она заявила, что каждое заседание депутаты вместе с ней будут «стоять в планке».

Телеведущая объяснила, почему хочет выдвинуть свою кандидатуру от Ярославской области

Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области, — написала Канделаки.

По её словам, ради «возможности нажимать на кнопки при голосовании» она готова отказаться от карьеры и собственного бизнеса. При этом она уверена, что у неё есть все качества, необходимые для этой работы.

Свои планы принять участие в выборах Канделаки назвала «избранием».