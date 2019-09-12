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Жена летчика-героя «Уральских авиалиний» рассказала, как обрушившаяся слава повлияла на их жизнь 

Ura.Ru 34 минуты назад
Жизнь пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, посадившего самолет Airbus 321 в кукурузном поле, идет привычным чередом, несмотря на обрушившуюся на него известность. Об этом супруга летчика Наталья Юсупова рассказала в беседе с корреспондентом «URA.RU».
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«Такая шумиха вокруг супруга непривычна, но живем обычной жизнью», — заявила жена летчика-героя. Она добавила, что видела граффити, посвященное мужу и второму пилоту Георгию Мурзину. Стрит-арт появился на одном из домов в Сургуте. Юсупова назвала портрет супруга красивым, а также упомянула о визите мужа на съемку программы «Вечерний Ургант». По словам женщины, о своем участии в шоу летчик отзывался только положительно.
Самолет A-321 «Уральских авиалиний», летевший 15 августа из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку после взлета в Подмосковье. У лайнера загорелся двигатель после того, как в него попала птица. На борту самолета находились 233 пассажира. Гибели людей, несмотря на отсутствие необходимых для посадки условий, удалось избежать. Однако командир лайнера отказался считать себя героем, напоминает VSE42.RU.
Президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам самолета Airbus 321 звания Героев России, а глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил на космодром Байконур. Позднее летчика Дамира Юсупова позвали открыть футбольный матч «Урал» — «Крылья советов». На футбольное поле стадиона «Екатеринбург Арена» вышли остальные члены экипажа. Им стоя рукоплескали около 20 тысяч человек, которые пришли на игру. На время после инцидента Юсупов был отстранен от полетов, с 4 сентября пилот вернулся к работе, уточняет «Царьград».
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Комментарии1
Общество , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , ФК "Урал" , Роскосмос , Уральские авиалинии , Крылья Советов , Царьград ТВ , Раменское
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