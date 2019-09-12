Жена летчика-героя «Уральских авиалиний» рассказала, как обрушившаяся слава повлияла на их жизнь

Жизнь пилота « Уральских авиалиний » Дамира Юсупова, посадившего самолет Airbus 321 в кукурузном поле, идет привычным чередом, несмотря на обрушившуюся на него известность. Об этом супруга летчика Наталья Юсупова рассказала в беседе с корреспондентом «URA.RU».

«Такая шумиха вокруг супруга непривычна, но живем обычной жизнью», — заявила жена летчика-героя. Она добавила, что видела граффити, посвященное мужу и второму пилоту Георгию Мурзину. Стрит-арт появился на одном из домов в Сургуте. Юсупова назвала портрет супруга красивым, а также упомянула о визите мужа на съемку программы «Вечерний Ургант». По словам женщины, о своем участии в шоу летчик отзывался только положительно.

Самолет A-321 «Уральских авиалиний», летевший 15 августа из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку после взлета в Подмосковье. У лайнера загорелся двигатель после того, как в него попала птица. На борту самолета находились 233 пассажира. Гибели людей, несмотря на отсутствие необходимых для посадки условий, удалось избежать. Однако командир лайнера отказался считать себя героем, напоминает VSE42.RU.