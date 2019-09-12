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«Он умирал»: жена Мамонова рассказала о состоянии актера после операции 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Он умирал»: стало известно о состоянии Мамонова
Фото: РИА "Новости" / Сергей Кузнецов
68-летний Петр Мамонов успешно прооперирован в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии, об этом Teleprogramma.pro эксклюзивно рассказала его супруга Ольга Мамонова.
Напомним, в конце августа рок-музыкант и актер перенес инфаркт. По словам Ольги Мамоновой, у ее мужа практически полностью были затромбированы три сосуда, из-за чего кровь перестала поступать к сердцу актера. Врачи пришли к выводу о необходимости провести их реанимацию (тройное шунтирование).
Операция 12 сентября продолжалась полтора часа, ее провел выдающийся врач-кардиолог, руководитель Научно-практического центра, профессор Давид Иоселиани.
"Нам повезло очень сильно. Давид Георгиевич сказал, что настолько хорошо операции проходят не часто, он остался очень доволен результатами. Слава Богу! Он ведь умирал практически, я всю Москву обегала, чтобы найти врача, который возьмется за такую сложную операцию. Мне советовали ехать в Германию, но у нас нет денег на Германию. А здесь сделали бесплатно по полису. Он бы умер точно, если бы не Давид Георгиевич", — рассказала Ольга Мамонова.
По ее словам, теперь она понимает, почему люди ездят в Израиль делать операции на сердце. Ведь в России специалистов уровня Иоселиани не много.
По окончании операции, Мамонову пустили к супругу, он был в сознании, говорить не мог, однако на ее слова реагировал постукиванием по руке.
"Выглядит он сейчас лучше, чем дома на этой неделе. Розовый, как в лучшие времена! Это из-за того, что кровь пошла по венам", — объяснила Ольга Мамонова.
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Комментарии
Общество , Ольга Мамонова , Петр Мамонов
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