«Он умирал»: стало известно о состоянии Мамонова

«Он умирал»: жена Мамонова рассказала о состоянии актера после операции

Напомним, в конце августа рок-музыкант и актер перенес инфаркт. По словам Ольги Мамоновой, у ее мужа практически полностью были затромбированы три сосуда, из-за чего кровь перестала поступать к сердцу актера. Врачи пришли к выводу о необходимости провести их реанимацию (тройное шунтирование).

Операция 12 сентября продолжалась полтора часа, ее провел выдающийся врач-кардиолог, руководитель Научно-практического центра, профессор Давид Иоселиани.

"Нам повезло очень сильно. Давид Георгиевич сказал, что настолько хорошо операции проходят не часто, он остался очень доволен результатами. Слава Богу! Он ведь умирал практически, я всю Москву обегала, чтобы найти врача, который возьмется за такую сложную операцию. Мне советовали ехать в Германию, но у нас нет денег на Германию. А здесь сделали бесплатно по полису. Он бы умер точно, если бы не Давид Георгиевич", — рассказала Ольга Мамонова.

По ее словам, теперь она понимает, почему люди ездят в Израиль делать операции на сердце. Ведь в России специалистов уровня Иоселиани не много.

По окончании операции, Мамонову пустили к супругу, он был в сознании, говорить не мог, однако на ее слова реагировал постукиванием по руке.