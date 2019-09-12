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Депутат обвинил «сварливых жен» в алкоголизме и самоубийствах российских мужчин 

Lenta.ru 1 час назад
Депутат в мужских проблемах обвинил «сварливых жен»
Фото: РИА Новости
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что «сварливые жены» виноваты в самоубийствах и алкоголизме российских мужчин.
По его словам, мужчины не хотят жить, потому что не чувствуют себя нужными в семье, а пьют, потому что дома их «клюют за низкую зарплату и за отсутствие отпуска на море».
«А как он расправит плечи, когда у него дома вместо борща и жаренной картошки постоянные скандалы и упреки», — сказал Петров.
Он отметил, что женщинам нужно понизить запросы и радоваться тому, что есть, напомнив сказку о золотой рыбке.
Ранее президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России призвал вернуть многодетную семью в основу идеологии и государственной политики России. По его мнению, семья — «главный храм для всех религий». Он также призвал заменить многоквартирные дома фамильными одноэтажными. Раввин также сослался на иудейский трактат «Кицур Шулхан Арух» и заявил, что мужчинам старше 20 лет не стоит жить без жены.
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Общество , Владимир Петров , Комсомольская правда , Ленинградская область
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