В школе объяснили травлю ученика из-за прически

Руководство школы объяснило запрет на посещение ученику из-за прически

Руководство школы в городе Сосновоборск Красноярского края объяснили, почему запретило школьнику посещать занятия из-за стрижки.

«В положении у нас написано: родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к внешнему виду школьника, вносить предложения в отношении положения о внешнем виде. Если 90% родителей скажут «Пусть они хоть в розовом в пупырышки и клеточку ходят», то школа не будет возражать. У нас образовательный бизнес, родители наши клиенты, мы оказываем образовательные услуги. Клиент всегда прав. Они клиенты наши», — пояснила заведующая учебной частью школы, передает РЕН ТВ.

Она отметила, что другие родители сообщили о вопросах от детей по этому поводу.

«А почему ребенок так вызывающе один и так вызывающе ходит? Мой ребенок спрашивает, почему он так? У вас же есть положение, и мы его приняли. Почему он не подчиняется положению?», — сказала представитель учреждения.

Также завуч отметила, что у ученика была «вызывающая прическа», которая не вписывалась в «общеделовой стиль».

Ранее СМИ сообщили, что занимающийся футболом четвероклассник сосновоборской школы №4 в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun. Такую же прическу носит футболист Златан Ибрагимович, которому подражал ребенок. Но директор и завуч школы посчитали, что прическа излишне экстравагантна, и потребовали, чтобы школьник изменил ее. Руководство школы ссылалось на устав учебного заведения.