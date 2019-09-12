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Руководство школы объяснило запрет на посещение ученику из-за прически 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В школе объяснили травлю ученика из-за прически
Фото: РИА Новости
Руководство школы в городе Сосновоборск Красноярского края объяснили, почему запретило школьнику посещать занятия из-за стрижки.
«В положении у нас написано: родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к внешнему виду школьника, вносить предложения в отношении положения о внешнем виде. Если 90% родителей скажут «Пусть они хоть в розовом в пупырышки и клеточку ходят», то школа не будет возражать. У нас образовательный бизнес, родители наши клиенты, мы оказываем образовательные услуги. Клиент всегда прав. Они клиенты наши», — пояснила заведующая учебной частью школы, передает РЕН ТВ.
Она отметила, что другие родители сообщили о вопросах от детей по этому поводу.
«А почему ребенок так вызывающе один и так вызывающе ходит? Мой ребенок спрашивает, почему он так? У вас же есть положение, и мы его приняли. Почему он не подчиняется положению?», — сказала представитель учреждения.
Также завуч отметила, что у ученика была «вызывающая прическа», которая не вписывалась в «общеделовой стиль».
Ранее СМИ сообщили, что занимающийся футболом четвероклассник сосновоборской школы №4 в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun. Такую же прическу носит футболист Златан Ибрагимович, которому подражал ребенок. Но директор и завуч школы посчитали, что прическа излишне экстравагантна, и потребовали, чтобы школьник изменил ее. Руководство школы ссылалось на устав учебного заведения.
Этот конфликт привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Минпросвещения.
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Комментарии1
Общество , Образование , СКР , РЕН ТВ , Красноярский Край
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