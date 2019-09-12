Мамонов успешно перенес операцию на сердце

Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце, сообщила супруга артиста Ольга.

«Операция только что закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. Сейчас Петя в реанимации, я его видела, выглядит очень хорошо, может быть, даже вечером переведут в обычную палату», — передает ТАСС супруга актера.

26 августа Мамонов уже перенес одну операцию.

Напомним, ранее 12 сентября в соцсетях сообщалось, что в четверг 68-летнему Мамонову назначена «сложная операция на сердце».