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Мамонов успешно перенес операцию на сердце 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Фото: РИА Новости
Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце, сообщила супруга артиста Ольга.
«Операция только что закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. Сейчас Петя в реанимации, я его видела, выглядит очень хорошо, может быть, даже вечером переведут в обычную палату», — передает ТАСС супруга актера.
26 августа Мамонов уже перенес одну операцию.
Напомним, ранее 12 сентября в соцсетях сообщалось, что в четверг 68-летнему Мамонову назначена «сложная операция на сердце».
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Общество , Петр Мамонов , ИТАР-ТАСС
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