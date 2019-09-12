Уральские казаки провели турнир палачей

Российские казаки выбрали лучшего палача

В деревне Маркова Свердловской области с населением 82 человека прошел «Всемирный турнир палачей». Об этом рассказал казак Анатолий Потанин, организатор военно-исторического клуба «Мурза Хасан», передает Ura.ru.

«Там нет театров и цирка, и ночных клубов тоже, но марковчане не унывают, живут красиво», — сказал Потанин.

Судя по опубликованному ролику и турнирной таблице, в состязании приняли участие шесть человек, среди которых были мужчины с прозвищами Хасан Коротышка и Безумный Макс. По условиям конкурса, участники должны были разрубить саблей тыкву, символизирующую голову.

Как пояснил Потанин, смерть от палача — «самая легкая». «Для осужденного это был самый привлекательный вариант: человек умирал мгновенно, ничего не чувствуя. Некоторые платили за это деньги. А если сжигать на костре или вешать — представляете, как это больно и медленно?», — утверждает казак.

Атаман станицы Горный Щит Олег Сененко раскритиковал инициативу казаков и назвал ее бредом. Организаторы объяснили, что турнир носит шуточный характер, но его намерены проводить ежегодно.

В 2018 году в Омске во время празднования Дня города установили виселицы, и любой желающий мог сфотографироваться в образе повешенного. В городской мэрии объяснили, что на праздничной площадке была воссоздана набережная петровской эпохи и с организаторами проведут воспитательную беседу.