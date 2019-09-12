Уральские казаки провели турнир палачей

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Российские казаки выбрали лучшего палача 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
В деревне Маркова Свердловской области с населением 82 человека прошел «Всемирный турнир палачей». Об этом рассказал казак Анатолий Потанин, организатор военно-исторического клуба «Мурза Хасан», передает Ura.ru.
«Там нет театров и цирка, и ночных клубов тоже, но марковчане не унывают, живут красиво», — сказал Потанин.
Судя по опубликованному ролику и турнирной таблице, в состязании приняли участие шесть человек, среди которых были мужчины с прозвищами Хасан Коротышка и Безумный Макс. По условиям конкурса, участники должны были разрубить саблей тыкву, символизирующую голову.
Как пояснил Потанин, смерть от палача — «самая легкая». «Для осужденного это был самый привлекательный вариант: человек умирал мгновенно, ничего не чувствуя. Некоторые платили за это деньги. А если сжигать на костре или вешать — представляете, как это больно и медленно?», — утверждает казак.
Атаман станицы Горный Щит Олег Сененко раскритиковал инициативу казаков и назвал ее бредом. Организаторы объяснили, что турнир носит шуточный характер, но его намерены проводить ежегодно.
В 2018 году в Омске во время празднования Дня города установили виселицы, и любой желающий мог сфотографироваться в образе повешенного. В городской мэрии объяснили, что на праздничной площадке была воссоздана набережная петровской эпохи и с организаторами проведут воспитательную беседу.
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Общество , Видео , РИА Ura.ru , Свердловская Область
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