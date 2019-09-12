«Остуди пукан»: скандальное высказывание священника возмутило сеть

Скандальный магнитогорский священник Дионисий (Васецкий) посоветовал девушке остудить пукан, сообщает 31TV.

Дионисий прославился весной, когда был обвинен пенсионеркой, сотрудницей Магнитогорской епархии, в избиении. По словам женщины, священнослужитель разгневался на нее и ударил, нанеся ушибы.

Инцидент имел место в декабре 2018 года. Потерпевшая пожаловалась тогдашнему магнитогорскому епископу Иннокентию, но тот отказался доводить дело до церковного суда. Пенсионерка связала это с тем, что Дионисий и Иннокентий родные братья, и написала жалобу на имя патриарха Кирилла.

На днях Дионисий угодил в сетевой скандал. Во «ВКонтакте», где он зарегистрирован под мирским именем Денис Васецкий, священник о чем-то поспорил с одной из пользовательниц.

Судя по скриншоту, опубликованному 31TV, Дионисий написал собеседнице нечто об услугах, которые оказываются в храмах, а та ему — о «попах», которые избивают людей.