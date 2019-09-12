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«Остуди пукан»: скандальное высказывание священника возмутило сеть 

Рамблер 16 минут назад
Скандальный магнитогорский священник Дионисий (Васецкий) посоветовал девушке остудить пукан, сообщает 31TV.
Дионисий прославился весной, когда был обвинен пенсионеркой, сотрудницей Магнитогорской епархии, в избиении. По словам женщины, священнослужитель разгневался на нее и ударил, нанеся ушибы.
Инцидент имел место в декабре 2018 года. Потерпевшая пожаловалась тогдашнему магнитогорскому епископу Иннокентию, но тот отказался доводить дело до церковного суда. Пенсионерка связала это с тем, что Дионисий и Иннокентий родные братья, и написала жалобу на имя патриарха Кирилла.
На днях Дионисий угодил в сетевой скандал. Во «ВКонтакте», где он зарегистрирован под мирским именем Денис Васецкий, священник о чем-то поспорил с одной из пользовательниц.
Судя по скриншоту, опубликованному 31TV, Дионисий написал собеседнице нечто об услугах, которые оказываются в храмах, а та ему — о «попах», которые избивают людей.
«Девушка! Остудите свой пукан. Иначе треснет сейчас», — ответил ей священнослужитель, добавив при этом сразу четыре смайлика.
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Общество , Видео
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