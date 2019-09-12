Женщина бросила работу и стала голой уборщицей

25-летняя Виктория Мерфи (Victoria Murphy) из Эдинбурга, Шотландия, уволилась с работы косметологом и открыла собственную фирму, которая предоставляет услуги уборки голышом. Об этом сообщает издание The Sun.

Мерфи окончила университет по специальности «Организатор мероприятий». Некоторое время она работала косметологом, но в какой-то момент наткнулась на объявление об американской компании, которая предоставляла услуги голых уборщиков. Тогда ей пришла в голову идея открыть собственное дело.

Сейчас в подчинении у Мерфи 15 человек, в том числе трое мужчин. За работу голые уборщики получают от 55 до 75 фунтов стерлингов (от 4,4 до 6 тысяч рублей) в час, в зависимости от степени обнаженности. Клиенты могут выбрать одну из опций: уборка в нижнем белье, в купальниках или в полностью обнаженном виде.

Перед тем, как создать собственное дело, Мерфи сама опробовала этот вид деятельности. Она заявила, что не хотела бы, чтобы ее сотрудники попали в ситуации, в которых она не побывала сама. По ее словам, голый клининг не стоит путать с эскорт-сервисом. В данном случае речь идет о веселье и флирте.

Когда Мерфи в последний раз объявляла о наборе сотрудников, она получила более 100 заявок. Владелица бизнеса подчеркнула, что для нее очень важна качественная уборка.

Создательница компании предполагала, что основной целевой аудиторией будут работающие мужчины в возрасте около 40 лет, но на практике клиенты оказались очень разными. Некоторым из них было около 30, другим — в районе 80 лет. Многие живут одни, поэтому для них важна возможность повеселиться и поболтать.

В июне сообщалось, что в Великобритании 26-летний строитель бросил работу и тоже основал свою клининговую компанию. Британец утверждает, что однажды пошутил в разговоре с родителями, что уборка голышом — работа мечты, но позже понял, что действительно хочет этим заниматься, и теперь у него нет отбоя от клиентов.