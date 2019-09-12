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Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Москалькова высказалась о четырехдневке
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, можно или нет вводить четырехдневную рабочую неделю скажут мониторинговые исследования.
"Я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", — добавила Москалькова.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
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Общество , Политика , Татьяна Москалькова , Госдума
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