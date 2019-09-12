Москалькова высказалась о четырехдневке

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, можно или нет вводить четырехдневную рабочую неделю скажут мониторинговые исследования.

"Я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", — добавила Москалькова.