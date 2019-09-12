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Работодатели назвали минусы перехода на четырехдневку 

Ura.Ru 57 минут назад
Большинство российских работодателей высказались против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствует опрос, проведенный специалистами сервиса по поиску работы HeadHunter.
«Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — 8%. Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график», — приводит газета «Ведомости» результаты опроса, который проводился в начале сентября среди 200 работодателей.
По мнению бизнесменов, ради четырехдневной рабочей недели им придется снижать зарплату сотрудникам и нанимать новых людей. Оба варианта респонденты назвали плохими. Кроме того, четырехдневка, как считают опрошенные, приведет к снижению производительности труда, к росту переработок выгоранию и ухудшению трудовой дисциплины. Не видят никаких недостатков лишь 10% работодателей.
Ранее, как напоминает RT, премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, благодаря развитию технологий. 11 сентября политик заявил, что это можно сделать «хоть завтра», но только для некоторых профессий. Остальным придется еще долго ждать.
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Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Ведомости
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