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Петру Мамонову назначена на четверг операция на сердце 

ТАСС + ещё 2 41 минуту назад
Петру Мамонову предстоит серьезная операция
Фото: РИА Новости
Актеру и музыканту Петру Мамонову назначена на четверг операция на сердце, сообщается в среду на его официальной странице в Facebook.
"Завтра, 12 сентября, у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него", — говорится в сообщении.
Ранее в сентябре супруга музыканта Ольга Мамонова сообщала ТАСС, что операция запланирована на конец месяца.
Мамонов был госпитализирован 24 августа. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию. 2 сентября он был выписан из кардиологического отделения 1-й Градской больницы в Москве.
Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Мамонов — обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".
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Общество , Другое , Ольга Мамонова , Петр Мамонов , ИТАР-ТАСС
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