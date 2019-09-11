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Проигравшая выборы Цыганова обратилась к священнику
Teleprogramma.pro
2 часа назад
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Прежде чем пойти на выборы в
государственную Думу
от
Хабаровского края
Вика Цыганова
посетила своего духовника Илию. По окончании политической гонки, она тоже зашла к нему.
Напомним, выборы для любимицы публики оказались провальными, она смогла занять лишь третью строчку среди кандидатов, набрав чуть больше 10% голосов.