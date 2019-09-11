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Проигравшая выборы Цыганова обратилась к священнику 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Проигравшая выборы Цыганова обратилась к священнику
Фото: Instagram
Прежде чем пойти на выборы в государственную Думу от Хабаровского края Вика Цыганова посетила своего духовника Илию. По окончании политической гонки, она тоже зашла к нему.
Напомним, выборы для любимицы публики оказались провальными, она смогла занять лишь третью строчку среди кандидатов, набрав чуть больше 10% голосов.