Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело Быстрицкой могут эксгумировать в случае возбуждения уголовного дела 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Тело Быстрицкой хотят эксгумировать
Фото: РИА Новости
После смерти великой советской актрисы Элины Быстрицкой у многих ее друзей и коллег остались вопросы: действительно ли народная артистка СССР умерла сама, или ей «помогли»? В частности, в последние дни жизни она выглядела невероятно худой, из-за чего родилась версия, что женщину заморили голодом. В Следственный комитет России поступило несколько писем с просьбами провести тщательное расследование ухода из жизни великой актрисы.
Если правоохранители заведут уголовное дело, то тут же встанет вопрос об эксгумации тела Быстрицкой, которая была похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы. Сайт Teleprogramma.pro спросил у адвоката Тимура Маршани, насколько это возможно.
«Если будет возбуждено уголовное дело, могут провести и эксгумацию трупа. Но это при условии, что будет расследование по подозрению в совершении преступления, связанного с убийством человека», — ответил юрист.
Однако он добавил, что скорее всего следователи будут изучать ткани организма, изъятые во время проведения вскрытия.
Напомним, актриса умерла на 92-ом году жизни минувшей весной — 26 апреля. За неделю до этого ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Teleprogramma.pro: последние новости
Героиня фильма про Беслан ответила на критику Соловьева Героиня фильма про Беслан ответила на критику Соловьева Норкин выгнал из студии НТВ лидера «Трезвой России» Норкин выгнал из студии НТВ лидера «Трезвой России» Ксения Собчак в Киеве заявила о необходимости референдума в Крыму Ксения Собчак в Киеве заявила о необходимости референдума в Крыму
Комментарии3
Общество , Элина Быстрицкая , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина гибели российского военного в Армении
Названа причина гибели российского военного в Армении
Выборы в Крыму: Украина вынесла вердикт
Выборы в Крыму: Украина вынесла вердикт10
Названы условия перехода на четырёхдневку Медведева
Названы условия перехода на четырёхдневку Медведева9
Это не вредно: у Малышевой назвали каннибализм безопасным
Это не вредно: у Малышевой назвали каннибализм безопасным12
Дело МН17: Украина отдала России подозреваемого
Дело МН17: Украина отдала России подозреваемого154
Видео
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
На бабьем лете ставим точку
00:18
На бабьем лете ставим точку
Другое
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
02:34
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Шоу-бизнес
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение