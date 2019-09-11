Тело Быстрицкой хотят эксгумировать

Тело Быстрицкой могут эксгумировать в случае возбуждения уголовного дела

После смерти великой советской актрисы Элины Быстрицкой у многих ее друзей и коллег остались вопросы: действительно ли народная артистка СССР умерла сама, или ей «помогли»? В частности, в последние дни жизни она выглядела невероятно худой, из-за чего родилась версия, что женщину заморили голодом. В Следственный комитет России поступило несколько писем с просьбами провести тщательное расследование ухода из жизни великой актрисы.

Если правоохранители заведут уголовное дело, то тут же встанет вопрос об эксгумации тела Быстрицкой, которая была похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы. Сайт Teleprogramma.pro спросил у адвоката Тимура Маршани, насколько это возможно.

«Если будет возбуждено уголовное дело, могут провести и эксгумацию трупа. Но это при условии, что будет расследование по подозрению в совершении преступления, связанного с убийством человека», — ответил юрист.

Однако он добавил, что скорее всего следователи будут изучать ткани организма, изъятые во время проведения вскрытия.

Напомним, актриса умерла на 92-ом году жизни минувшей весной — 26 апреля. За неделю до этого ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.