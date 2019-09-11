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Названы условия перехода на четырёхдневку Медведева 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Названы условия перехода на четырёхдневку Медведева
Фото: Nick Agro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта в эфире НСН рассказала, где уже применялось сокращение рабочей недели и к чему это привело.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневную рабочую неделю можно установить для ряда профессий «хоть завтра». При этом, как утверждает премьер, переход не должен повести за собой снижение заработной платы, а, наоборот, она «должна только расти».
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала об условии, при котором работодатели могут пойти на такой шаг.
«Если задача четырехдневной рабочей недели сохранить экономически активное население в поле занятости, то, каким образом работодатель будет сохранять заработную плату? Я вижу только такой вариант сейчас — показывать, что у него 20 человек работает в подобном режиме и иметь какой-то процент снижения налогообложения по фонду оплаты труда. Нужно же чем-то заинтересовать работодателя? При сокращении объемов работ ему не выгодно сохранять ту же зарплату», — отметила Самраилова.
Одним из самых громких опытов введения сокращенной рабочей недели был в 2000-2008 годах, считает эксперт.
«В трудовом законодательстве у нас есть пятидневная, 40 часовая, рабочая неделя, плюс переработки в границах дозволенного ТК. Что касается сокращенной рабочей недели, как формы новых социально-трудовых взаимоотношений с работодателем, то в какой мере это отразится на уровне зарплаты — самый главный вопрос.
Если зарплата будет насчитываться в соответствии с отработанным временем, то это повлечет ее уменьшение. Такая практика широко применялась в кризисные нулевые и в 2007-2008 годы на «АвтоВАЗе». Они тогда переходили на трехдневную рабочую неделю. Но три дня работы — понижение зарплаты.
Люди находились на уровне физического выживания.
Не доведено было до социального взрыва только потому, что туда приезжал сам Шмаков и президент РФ с разговорами в цехах. Они объясняли, что это временно, что государство поддерживает российский автопром. Но такая практика объяснялось невостребованностью этой продукции на рынке», — рассказала эксперт.
По мнению собеседника НСН, при переходе необходимо учитывать то, «как это коррелируется с трудовым законодательством, с оформлением в рамках трудовых отношений, как отразится на уровне понижения заработных плат, для какой категории людей это может сгодиться и для какой возрастной группы».
Екатерина Самраилова предположила, что только «люди предпенсионного возраста (больше времени для отдыха, меньше потерь по заболеваемости)» могут пойти на подобные новшества.
Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН объяснил, чем вызвана популярность темы о четырехдневной рабочей недели у российских чиновников. По его мнению, это не более чем попытка "создать информационную доминанту, которая изменила бы отношение к работе премьер-министра".
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Комментарии8
Общество , Дмитрий Медведев , Константин Калачев , Автоваз
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