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В РФ упростят получение гражданства для иностранных выпускников российских вузов 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 1 час назад
Студентам облегчат получение гражданства
Фото: Национальная Служба Новостей
В РФ иностранным выпускникам российских вузов намерены упростить получение российского гражданства. В случае принятия законопроекта, срок получения гражданства для данной категории граждан сократится с трех лет до года, сообщает РИА Новости.
Разработкой соответствующего законопроекта займется МВД. Отмечается, что закон будет распространятся на иностранцев, очно обучавшихся в вузах России и получивших диплом с отличием.
Отмечается, что целью законопроекта является удовлетворение российской науки и экономики в специалистах высокого уровня.
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Общество , Образование , МВД , РИА Новости
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