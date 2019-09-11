Студентам облегчат получение гражданства

В РФ упростят получение гражданства для иностранных выпускников российских вузов

РФ иностранным выпускникам российских вузов намерены упростить получение российского гражданства. В случае принятия законопроекта, срок получения гражданства для данной категории граждан сократится с трех лет до года, сообщает РИА Новости.

Разработкой соответствующего законопроекта займется МВД . Отмечается, что закон будет распространятся на иностранцев, очно обучавшихся в вузах России и получивших диплом с отличием.

Отмечается, что целью законопроекта является удовлетворение российской науки и экономики в специалистах высокого уровня.