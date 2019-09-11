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Симоньян сопоставила истории Сенцова и Савченко 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Симоньян сопоставила истории Сенцова и Савченко
Фото: ТАСС
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила истории «светоча и доблести украинского сопротивления, босоного символа ще не вмершей» Надежды Савченко и «нового символа ще не вмершей, вполне себе светоча и доблести» Олега Сенцова.
Симоньян написала в Telegram, что «Надя Савченко — краса черкасских дочерей, светоч и доблесть украинского сопротивления, босоногий символ ще не вмершей, неимоверными усилиями всей мировой пропаганды и подковерными битвами ответственных товарищей возвращенная в це Европу — надысь встала на учет в киевском центре занятости как безработная и ждет приговора по своему делу о подготовке теракта, по которому была арестована собственной вероломной Родиной, проявляющей моральную гибкость и забывчивость, свойственную множественным психиатрическим диагнозам».
Тем временем «Олег Сенцов — новый (на сей раз обутый) символ ще не вмершей, тоже вполне себе светоч и доблесть — невероятными усилиями всей мировой пропаганды и подковерными битвами ответственных товарищей только что возвращен в це Европу».
«Принесите мне попкорна, пожалуйста», — пошутила главред RT.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пожаловалась, что из-за судимости не имеет шансов снова поступить на службу в Вооруженные силы Украины, потому надеется найти работу, «которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической».
На выборах в Раду Савченко получила восемь голосов. После этого она заявила, что для Украины было бы лучше, если погибший глава ДНР Александр Захарченко остался жив.
Режиссер Олег Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. В общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым «только на танках». Также он заявил, что не определился с тем, будет ли участвовать в политической жизни Украины.
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Комментарии
Общество , Олег Сенцов , Маргарита Симоньян , Надежда Савченко , Александр Захарченко , Верховная Рада
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