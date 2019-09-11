Симоньян сопоставила истории Сенцова и Савченко

Симоньян написала в Telegram, что «Надя Савченко — краса черкасских дочерей, светоч и доблесть украинского сопротивления, босоногий символ ще не вмершей, неимоверными усилиями всей мировой пропаганды и подковерными битвами ответственных товарищей возвращенная в це Европу — надысь встала на учет в киевском центре занятости как безработная и ждет приговора по своему делу о подготовке теракта, по которому была арестована собственной вероломной Родиной, проявляющей моральную гибкость и забывчивость, свойственную множественным психиатрическим диагнозам».

Тем временем «Олег Сенцов — новый (на сей раз обутый) символ ще не вмершей, тоже вполне себе светоч и доблесть — невероятными усилиями всей мировой пропаганды и подковерными битвами ответственных товарищей только что возвращен в це Европу».

«Принесите мне попкорна, пожалуйста», — пошутила главред RT.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пожаловалась, что из-за судимости не имеет шансов снова поступить на службу в Вооруженные силы Украины, потому надеется найти работу, «которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической».

На выборах в Раду Савченко получила восемь голосов. После этого она заявила, что для Украины было бы лучше, если погибший глава ДНР Александр Захарченко остался жив.

Режиссер Олег Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. В общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым «только на танках». Также он заявил, что не определился с тем, будет ли участвовать в политической жизни Украины.