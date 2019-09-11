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Медведев считает необходимым навести порядок в сфере обращения с личными данными 

ТАСС 1 час назад
Медведев: надо навести порядок в сфере обращения с личными данными
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо навести порядок с обращением с личными данными, поскольку в этой сфере много нарушений.
"Такая тема, как личные данные, — это действительно очень тонкая история. Их собирает кто угодно и, казалось бы, это все в благих целях, а на самом деле, что с этим происходит одному Богу известно. Очень часто это просто злоупотребление конкретными правами", — сказал председатель правительства в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". Глава кабинета министров уверен: "В этом плане нужно наводить порядок".
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Общество , Дмитрий Медведев
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