Пенсионеров в России оказалось вдвое больше молодёжи

Институт региональных проблем обнародовал данные о количестве и возрастных категориях россиян. Больше всех в стране проживает пенсионеров — это люди в возрсте от 60 лет и выше.

Их насчитали больше 32 млн человек. Предпенсионеров в РФ насчитывается 19,8 млн человек, это люди от 50 до 50 лет. Число 40-летних равняется 20,3 млн человек, людей в возрасте от 30 до 39 лет — 24,4 млн человек. Молодёжи в возрасте от 20 до 29 лет — 17,3 млн человек, подростков от 10 до 19 лет — 14,7 млн, детей до 9 лет — 18 млн человек, публикует данные РИА Новости.

Всего же на начало года в России проживали 146,781 млн человек, из них мужчин — 68,097 млн, женщин — 78,684 млн человек. Преобладание числа пенсионеров эксперты объясняют повышением качества медицины и «удорожанием» рождения и содержания детей.

В развитых странах у коренного населения ситуация схожа с российской: во Франции люди старше 65 лет составляют 17% населения (в России их 22%). Однако, на Западе демографические показатели во многом зависят от мигрантов, которые ещё молоды и у них много детей.

Большое количество пенсионеров в России даёт основную нагрузку на здравоохранение и соцработников.