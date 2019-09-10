Симоньян стало стыдно за богатство перед врачами

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что чувствует себя неловко, когда вызывает бесплатную скорую помощь в свой загородный дом. На своей странице в Facebook она написала , что врачи скорой всегда усталые, плохо обутые и «очевидно очень бедные».

Симоньян объяснила, что иногда вызывает бесплатную скорую своим детям, так как платная «едет очень долго».

«<…> Вижу этих людей — всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных — вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке», — написала журналистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В эти моменты, по словам Симоньян, ей становится стыдно за дубовый паркет, отдельную спальню у трехлетнего мальчика, английские обои и винтажную итальянскую люстру.

«Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка», — отметила она.

Симоньян отметила, что «сует деньги» медикам, и всем становится от этого неловко, «но, блин, хоть так».

В заключение журналистка добавила, что немного застала времена СССР и они ей очень не нравились.

«Но так, как сейчас, мне не нравится тоже», — заявила она.

В комментариях Симоньян предложили снять об этом сюжет для RT «и показать на весь мир». А некоторые пользователи сочли, что она хвастается.

«Скорейшего выздоровления Вашему сыну! Что касается остального написанного, то, создаётся впечатление, что Вы хвалитесь этим. Обычно, когда стыдно, молчат. И про деньги тоже молчат», — отметил Илья Былинкин.