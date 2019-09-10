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Симоньян стало стыдно за богатство перед врачами 

Рамблер 46 минут назад
Симоньян стало стыдно за богатство перед врачами
Фото: РИА Новости
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что чувствует себя неловко, когда вызывает бесплатную скорую помощь в свой загородный дом. На своей странице в Facebook она написала, что врачи скорой всегда усталые, плохо обутые и «очевидно очень бедные».
Симоньян объяснила, что иногда вызывает бесплатную скорую своим детям, так как платная «едет очень долго».
«<…> Вижу этих людей — всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных — вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке», — написала журналистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
В эти моменты, по словам Симоньян, ей становится стыдно за дубовый паркет, отдельную спальню у трехлетнего мальчика, английские обои и винтажную итальянскую люстру.
«Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка», — отметила она.
Симоньян отметила, что «сует деньги» медикам, и всем становится от этого неловко, «но, блин, хоть так».
В заключение журналистка добавила, что немного застала времена СССР и они ей очень не нравились.
«Но так, как сейчас, мне не нравится тоже», — заявила она.
В комментариях Симоньян предложили снять об этом сюжет для RT «и показать на весь мир». А некоторые пользователи сочли, что она хвастается.
«Скорейшего выздоровления Вашему сыну! Что касается остального написанного, то, создаётся впечатление, что Вы хвалитесь этим. Обычно, когда стыдно, молчат. И про деньги тоже молчат», — отметил Илья Былинкин.
«Это все решается прогрессивным налогом. Вот получает доктор со скорой 25т. и пусть платит 5%, а Маргарита, будете платить 30% со своих винтажных лестниц, вот и будет справедливость», — предложил Алексей Геннадьевич Гадюкин-Штрудель.
Комментарии
Общество , Маргарита Симоньян , Russia Today
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