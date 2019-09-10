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«Проводится большая работа»: Россияне высказались о будущем России 

Рамблер 1 час назад
«Проводится большая работа»: Россияне сказали, видят ли они благополучное будущее России
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им следующий вопрос: «Верите ли вы, что жизнь в России станет благополучнее в ближайшем будущем?».
67% респондентов ответили: «С годами становишься таким пессимистом, что и верить ни во что уже не приходится».
23% проголосовавших дали другой ответ: «Поживем — увидим».
А 10% россиян искренне верят в улучшение ситуации в стране. Они утверждают, что над этим проводится большая работа.
Всего в опросе приняли участие 9 702 человека.
Мосгордума по итогам выборов станет более разнообразной в политическом отношении, что скажется позитивно на ее работе. Такое мнение в понедельник высказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Помимо сильного отряда коммунистов в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", — написал он в своем личном блоге.
Комментарии
Общество , Сергей Собянин , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ
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