«Проводится большая работа»: Россияне сказали, видят ли они благополучное будущее России

«Проводится большая работа»: Россияне высказались о будущем России

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им следующий вопрос: «Верите ли вы, что жизнь в России станет благополучнее в ближайшем будущем?».

67% респондентов ответили: «С годами становишься таким пессимистом, что и верить ни во что уже не приходится».

23% проголосовавших дали другой ответ: «Поживем — увидим».

А 10% россиян искренне верят в улучшение ситуации в стране. Они утверждают, что над этим проводится большая работа.

Всего в опросе приняли участие 9 702 человека.

Мосгордума по итогам выборов станет более разнообразной в политическом отношении, что скажется позитивно на ее работе. Такое мнение в понедельник высказал мэр Москвы Сергей Собянин