Журналист объяснил «задний ход» в споре с Кадыровым

Журналист Шевченко объяснил «задний ход» в споре с Кадыровым

По словам Шевченко, выражение «дал задний ход», произнесенное им в отношении Кадырова, говорит не о том, что человек струсил, а о том, что человек изменил свои взгляды, понимание вопроса или свою позицию.

«Это выражение, конечно, допустимо в кругу близких друзей и не допустимо в споре о кавказской войне и ее трагедии», — пояснил журналист.

«Поэтому мое уважение к Рамзану Кадырову всегда было, есть и остается прочным», — добавил Шевченко.

Ранее в августе журналист раскритиковал высказывание Кадырова об имаме Шамиле и отметил его некорректность. После этого ему позвонил спикер парламента Чечни Магомед Даудов , который обратил внимание Шевченко на сказанные им «обидные слова». Журналист впоследствии признал свои высказывания слишком резкими, однако позже заявил, что не менял свою позицию относительно роли имама Шамиля в истории чеченского народа.

Интервью с Кадыровым было опубликовано 7 августа. В нем глава Чечни заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа и обвинил его в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, а также известные выходцы из этой республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов . Позднее был опубликован ролик, на котором Кадыров, обращаясь к дагестанским общественным деятелям по видеосвязи, объясняет, что не говорил такого и что его слова были неверно интерпретированы журналистами.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.