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Журналист Шевченко объяснил «задний ход» в споре с Кадыровым 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Журналист объяснил «задний ход» в споре с Кадыровым
Фото: РИА Новости
Журналист Максим Шевченко заявил, что никогда не обвинял в трусости главу Чечни Рамзана Кадырова. Видеообращение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
По словам Шевченко, выражение «дал задний ход», произнесенное им в отношении Кадырова, говорит не о том, что человек струсил, а о том, что человек изменил свои взгляды, понимание вопроса или свою позицию.
«Это выражение, конечно, допустимо в кругу близких друзей и не допустимо в споре о кавказской войне и ее трагедии», — пояснил журналист.
Он также напомнил, что после смерти исламского общественного деятеля Гейдара Джемаля и его сына журналиста Орхана Джемаля Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, ранее возглавлявший Ингушетию, были единственными из руководителей регионов, кто выразил соболезнования.
«Поэтому мое уважение к Рамзану Кадырову всегда было, есть и остается прочным», — добавил Шевченко.
Ранее в августе журналист раскритиковал высказывание Кадырова об имаме Шамиле и отметил его некорректность. После этого ему позвонил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который обратил внимание Шевченко на сказанные им «обидные слова». Журналист впоследствии признал свои высказывания слишком резкими, однако позже заявил, что не менял свою позицию относительно роли имама Шамиля в истории чеченского народа.
Интервью с Кадыровым было опубликовано 7 августа. В нем глава Чечни заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа и обвинил его в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, а также известные выходцы из этой республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Позднее был опубликован ролик, на котором Кадыров, обращаясь к дагестанским общественным деятелям по видеосвязи, объясняет, что не говорил такого и что его слова были неверно интерпретированы журналистами.
Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.
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Комментарии
Общество , Другое , Юнусбек Евкуров , Орхан Джемаль , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Гейдар Джемаль , Хабиб Нурмагомедов , Максим Шевченко , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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