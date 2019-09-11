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Володин призвал Минобрнауки предоставить отчет по зарплатам в вузах 

BFM.RU + ещё 16 1 час назад
Володин призвал предоставить отчет по зарплатам в вузах
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил министра науки и высшего образования Михаила Котюкова предоставить депутатам данные о зарплате преподавательского состава вузов без учета более высоких зарплат ректоров, проректоров, деканов и заведующих кафедрами.
Председатель нижней палаты парламента отметил, что сейчас средняя зарплата считается в среднем по вузу, хотя в некоторых учебных заведениях ректор получает в десятки раз больше, чем кандидат наук или доцент. Если зарплата преподавательского состава ниже средней зарплаты, то «необходимо будет принять решение», подчеркнул Володин.
«Все обсуждают заработные платы министров, депутатов, но у наших коллег из высшей школы у многих в десятки раз они выше. Если они так много делают для страны, конечно, это обоснованно. Кто-то если из них изобрел то, что продвигает страну и прогресс, тоже обоснованно. Но отрываться от коллектива не нужно», — сказал спикер.
Костюков пообещал предоставить информацию по зарплатам, отметив, что сейчас возвращаются старые ограничения на разброс зарплат — чтобы зарплата ректоров была не более чем в восемь раз больше средней в коллективе, передает ТАСС.
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Комментарии2
Общество , Образование , Михаил Котюков , Вячеслав Володин , Госдума , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
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