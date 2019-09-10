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Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Протоиерей Смирнов раскритиковал теорию Дарвина
Фото: РИА Новости
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам протоиерея, в теории Дарвина совершенно отсутствует наука.
"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", — заявил протоиерей Димитрий Смирнов.
По словам священника, люди должны выбрать либо библейское учение о мироздании, либо продолжать"валять дурака", чем и занимается современная наука.
Протоиерей также заметил, что человек — это семья, а не институт, подобно армии или прокуратуре.
"Человек — это семья… Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя", — отметил Смирнов.
Ранее сообщалось, что российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином.
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Комментарии2
Общество , Димитрий Смирнов , Чарльз Дарвин , Генпрокуратура РФ
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