Протоиерей Смирнов раскритиковал теорию Дарвина

Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина . Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам протоиерея, в теории Дарвина совершенно отсутствует наука.

"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", — заявил протоиерей Димитрий Смирнов.

По словам священника, люди должны выбрать либо библейское учение о мироздании, либо продолжать"валять дурака", чем и занимается современная наука.

Протоиерей также заметил, что человек — это семья, а не институт, подобно армии или прокуратуре

"Человек — это семья… Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя", — отметил Смирнов.

Ранее сообщалось, что российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином.