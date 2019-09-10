В России появится департамент театров

До конца текущего года в составе Министерства культуры России будет сформирован департамент театров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Владимира Мединского, передает ТАСС.

«Правительство уделяет большое внимание развитию театральной сферы. Успешно реализуются программы поддержки театров. (…) С аншлагами проходят многочисленные театральные фестивали. Идет ремонт и модернизация театральных зданий (…) Отрасль показывает устойчивую динамику роста», — указано в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что данная область требует системного подхода и профессионального управления. В ведомстве добавили, что в ближайшее время планируется объявить открытый конкурс на должность руководителя нового департамента.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.