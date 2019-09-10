Участник шоу просто так выпил мочу и вызвал отвращение

Участник шоу про выживание просто так хлебнул мочи и вызвал у людей отвращение

Способ утолить жажду одного из участников британского телешоу Treasure Island with Bear Grylls неприятно удивил зрителей. Об этом пишет Metro.

Конкурсант по имени Бен набрал в бутылку собственную мочу, зажал нос и выпил ее на глазах других участников проекта. Он объяснил, что не хотел терять жидкость, потому что убежден: чем быстрее он приспособится к окружающей среде, тем больше у него шансов выжить.

Бен добавил, что на вкус моча похожа на яблочный сок.

«Выглядит как моча, пахнет как моча, на вкус божественна», — сказал он.

Другие участники проекта отнеслись к поступку Бена негативно. Одна из конкурсанток не выдержала зрелища и отошла от Бена.

Зрители программы также не одобрили решение конкурсанта.

«В этом вообще не было никакой необходимости, что с ним не так?» — заметил один из юзеров Twitter. «Да он только пять минут на острове! Лучше подождал бы, когда действительно будет на грани жизни и смерти», — согласился с ним другой.

В Treasure Island with Bear Grylls известный телеведущий Беар Гриллс вместе с другими 12 участниками должен выжить на острове в Тихом океане в течение месяца. При этом с вертолета на территорию были сброшены 100 тысяч фунтов (8 миллионов рублей). Тот, кто найдет денежный приз, может либо оставить его себе, либо разделить с участниками.

Ранее стало известно о том, что во время съемок передачи Беар Гриллс оказался при смерти из-за укуса пчелы, так как у него сильная аллергия на пчелиный яд.