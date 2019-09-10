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Участник шоу про выживание просто так хлебнул мочи и вызвал у людей отвращение 

Lenta.ru 1 час назад
Участник шоу просто так выпил мочу и вызвал отвращение
Фото: Кадр: Channel 4
Способ утолить жажду одного из участников британского телешоу Treasure Island with Bear Grylls неприятно удивил зрителей. Об этом пишет Metro.
Конкурсант по имени Бен набрал в бутылку собственную мочу, зажал нос и выпил ее на глазах других участников проекта. Он объяснил, что не хотел терять жидкость, потому что убежден: чем быстрее он приспособится к окружающей среде, тем больше у него шансов выжить.
Бен добавил, что на вкус моча похожа на яблочный сок.
«Выглядит как моча, пахнет как моча, на вкус божественна», — сказал он.
Другие участники проекта отнеслись к поступку Бена негативно. Одна из конкурсанток не выдержала зрелища и отошла от Бена.
Зрители программы также не одобрили решение конкурсанта.
«В этом вообще не было никакой необходимости, что с ним не так?» — заметил один из юзеров Twitter. «Да он только пять минут на острове! Лучше подождал бы, когда действительно будет на грани жизни и смерти», — согласился с ним другой.
В Treasure Island with Bear Grylls известный телеведущий Беар Гриллс вместе с другими 12 участниками должен выжить на острове в Тихом океане в течение месяца. При этом с вертолета на территорию были сброшены 100 тысяч фунтов (8 миллионов рублей). Тот, кто найдет денежный приз, может либо оставить его себе, либо разделить с участниками.
Ранее стало известно о том, что во время съемок передачи Беар Гриллс оказался при смерти из-за укуса пчелы, так как у него сильная аллергия на пчелиный яд.
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