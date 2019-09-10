Более 20 миллионов россиян могут лишиться работы из-за роботов

Профессиональные навыки 20,1 млн россиян к 2030 году будут неактуальны из-за новых технологий, говорится в исследовании РАНХиГС . Оценка касается только официально занятых людей, которым придется либо переучиваться, либо уходить с рынка.

«К 2030 году риску автоматизации подвержено 45,5% от среднесписочной численности работников в России — 20,1 млн человек», — пишут «Известия» со ссылкой на ученых. Оказалось, что роботы смогут заменить до 73% занятых в гостиничном бизнесе, 60% работников в обрабатывающих производствах, 58% специалистов в сельском и лесном хозяйстве, 53% в розничной торговле и 51% в сфере добычи полезных ископаемых.

Врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов уточнил, что процесс займет много времени и данные результаты — мысленный эксперимент, в котором ученые представили, что все технологии будут внедрены одномоментно.

Однако отмечается, что из-за высокой скорости преобразований после 2025 года многие не успеют адаптироваться. С другой стороны, новые технологии могут и создавать рабочие места, как это произошло с изобретением персональных компьютеров — появились программисты, сетевые администраторы и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что с 2020 года из российских колледжей исчезнут почти 100 специальностей. Среди них ткач, радиооператор, сборщик электронной техники и другие. Данные направления не пользовались популярностью абитуриентов последние несколько лет, передает «Национальная служба новостей».