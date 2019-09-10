Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 миллионов россиян могут лишиться работы из-за роботов 

Ura.Ru + ещё 25 5 часов назад
Профессиональные навыки 20,1 млн россиян к 2030 году будут неактуальны из-за новых технологий, говорится в исследовании РАНХиГС. Оценка касается только официально занятых людей, которым придется либо переучиваться, либо уходить с рынка.
«К 2030 году риску автоматизации подвержено 45,5% от среднесписочной численности работников в России — 20,1 млн человек», — пишут «Известия» со ссылкой на ученых. Оказалось, что роботы смогут заменить до 73% занятых в гостиничном бизнесе, 60% работников в обрабатывающих производствах, 58% специалистов в сельском и лесном хозяйстве, 53% в розничной торговле и 51% в сфере добычи полезных ископаемых.
Врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов уточнил, что процесс займет много времени и данные результаты — мысленный эксперимент, в котором ученые представили, что все технологии будут внедрены одномоментно.
Однако отмечается, что из-за высокой скорости преобразований после 2025 года многие не успеют адаптироваться. С другой стороны, новые технологии могут и создавать рабочие места, как это произошло с изобретением персональных компьютеров — появились программисты, сетевые администраторы и другие специалисты.
Ранее сообщалось, что с 2020 года из российских колледжей исчезнут почти 100 специальностей. Среди них ткач, радиооператор, сборщик электронной техники и другие. Данные направления не пользовались популярностью абитуриентов последние несколько лет, передает «Национальная служба новостей».
Ura.Ru: последние новости
Летчик-герой «Уральских авиалиний» научил Урганта сажать самолет Летчик-герой «Уральских авиалиний» научил Урганта сажать самолет Россияне не обиделись на Грузию из-за антироссийских митингов Россияне не обиделись на Грузию из-за антироссийских митингов Познер считает, что в интернете нет журналистики Познер считает, что в интернете нет журналистики
Комментарии84
Общество , Видео , Наука и техника , Технологии , РАНХиГС , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России38
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России655
За Украину воевали боевики с Кавказа
За Украину воевали боевики с Кавказа27
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17133
«Что хорошего, тварь»: переписка сестер Хачатурян с отцом
«Что хорошего, тварь»: переписка сестер Хачатурян с отцом51
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение