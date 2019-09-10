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Ставший героем РФ пилот помог Урганту посадить самолет 

Рамблер + ещё 8 9 минут назад
Ставший героем РФ пилот помог Урганту посадить самолет
Фото: РИА Новости
Летчик Дамир Юсупов, посадивший самолет с отказавшими двигателями без жертв, научил Ивана Урганта пилотировать. Вчера он стал гостем шоу «Вечерний Ургант».
Юсупов — пилот «Уральских авиалиний». В августе самолет, командиром экипажа которого он был, столкнулся с птицами в аэропорту Жуковский. Двигатели лайнера по этой причине отказали и загорелись.
Юсупову и его коллеге Георгию Мурзину удалось посадить «Аэробус А321» на кукурузное поле, расположенное неподалеку от воздушной гавани, так, что в результате ни один из 226 пассажиров не погиб. За это оба были удостоены звания Герой России.
Вчера Юсупов преподал Урганту урок пилотирования. На авиатренажере они совершили полет между аэропортом и аэродромом в Сочи.
Летчик разрешил журналисту потянуть ручку, что позволило самолету взлететь. Без позволения Ургант нажал одну из кнопок. Оказалось, она включает в кабине свет. Юсупов позволил ведущему нажать на кнопку изменения режима двигателя, а после этого объяснил, как отключить автопилот.
«Это я сейчас рулю? Это я сейчас рулю? Это я рулю сейчас? Я рулю!» — произнес Ургант восторженно и стал наблюдать, как Юсупов сажает лайнер.
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Общество , Иван Ургант , Уральские авиалинии
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