Ставший героем РФ пилот помог Урганту посадить самолет

Летчик Дамир Юсупов, посадивший самолет с отказавшими двигателями без жертв, научил Ивана Урганта пилотировать. Вчера он стал гостем шоу «Вечерний Ургант».

Юсупов — пилот « Уральских авиалиний ». В августе самолет, командиром экипажа которого он был, столкнулся с птицами в аэропорту Жуковский. Двигатели лайнера по этой причине отказали и загорелись.

Юсупову и его коллеге Георгию Мурзину удалось посадить «Аэробус А321» на кукурузное поле, расположенное неподалеку от воздушной гавани, так, что в результате ни один из 226 пассажиров не погиб. За это оба были удостоены звания Герой России.

Вчера Юсупов преподал Урганту урок пилотирования. На авиатренажере они совершили полет между аэропортом и аэродромом в Сочи.

Летчик разрешил журналисту потянуть ручку, что позволило самолету взлететь. Без позволения Ургант нажал одну из кнопок. Оказалось, она включает в кабине свет. Юсупов позволил ведущему нажать на кнопку изменения режима двигателя, а после этого объяснил, как отключить автопилот.