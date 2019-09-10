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Россияне не обиделись на Грузию из-за антироссийских митингов 

Ura.Ru 36 минут назад
Россияне простили Грузию
Фото: Reuters
Россияне не стали хуже относится к Грузии после того, как летом в этой стране прошли массовые антироссийские митинги. К такому выводу по итогам проведенного исследования пришли социологи «Левада-центра».
«Очень хорошо к Грузии относятся 7% россиян, а в основном хорошо — 42%. При этом до антироссийских протестов в Тбилиси и разрыва авиасообщения, эти показатели были практически идентичны. Доля относящихся к ней в основном плохо и очень плохо тоже сохранилась на прежнем уровне», — сообщает «Коммерсант».
Причиной сохранения хорошего отношения россиян к Грузии на прежнем уровне эксперты называют отсутствие негативного освещения политики этой страны по федеральным телеканалам.
«Россияне не изменили мнение о Грузии, потому что продолжительной медийной кампании, которая бы освещала и нагнетала конфликт, не было. Тренд на рост позитивного отношения к Грузии, который мы фиксировали последние годы, сразу сломать сложно», — рассказала журналистам социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
Отношения России и Грузии обострились после беспорядков в Тбилиси. Они начались во время Межпарламентской ассамблеи православия, на которой депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию с 8 июля.
Позднее отношения между двумя странами ухудшились из-за резонансного инцидента на телеканале «Рустави 2», журналист которого в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его родителей.
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Комментарии1
Общество , Конфликты , Социология , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Карина Пипия , Левада-центр , Госдума , КПРФ , Грузия , Тбилиси
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