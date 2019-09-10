Россияне простили Грузию

Россияне не обиделись на Грузию из-за антироссийских митингов

Россияне не стали хуже относится к Грузии после того, как летом в этой стране прошли массовые антироссийские митинги. К такому выводу по итогам проведенного исследования пришли социологи «Левада-центра»

«Очень хорошо к Грузии относятся 7% россиян, а в основном хорошо — 42%. При этом до антироссийских протестов в Тбилиси и разрыва авиасообщения, эти показатели были практически идентичны. Доля относящихся к ней в основном плохо и очень плохо тоже сохранилась на прежнем уровне», — сообщает «Коммерсант».

Причиной сохранения хорошего отношения россиян к Грузии на прежнем уровне эксперты называют отсутствие негативного освещения политики этой страны по федеральным телеканалам.

«Россияне не изменили мнение о Грузии, потому что продолжительной медийной кампании, которая бы освещала и нагнетала конфликт, не было. Тренд на рост позитивного отношения к Грузии, который мы фиксировали последние годы, сразу сломать сложно», — рассказала журналистам социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию с 8 июля.

Позднее отношения между двумя странами ухудшились из-за резонансного инцидента на телеканале «Рустави 2», журналист которого в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его родителей.