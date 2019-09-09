Познер поставил крест на интернет-журналистике

Познер считает, что в интернете нет журналистики

Блогеров и представителей интернет-СМИ вряд ли можно называть журналистами. Такое мнение высказал российский телеведущий Владимир Познер

«Работая в интернете, человек не обязан соблюдать правила журналистики, может игнорировать закон о СМИ. Это вовсе не значит, что нет профессионалов, работающих в интернете, конечно они есть. Но коль скоро интернет не считается СМИ, то и нет в нем журналистики», — написал журналист на своем сайте «Познер Online».

Именно так Познер отреагировал на вопрос одного из своих зрителей о том, почему он критикует журналистов, работающих в интернете и выпускающих свои материалы на youtube-каналах. В частности, его интересовало мнение телеведущего о блогере Юрии Дуде и его последних документальных фильмах.

Ранее Познер заявил о том, что самым талантливым журналистом России на сегодняшний день, по его мнению, является Леонид Парфенов