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Познер считает, что в интернете нет журналистики 

Ura.Ru 2 часа назад
Познер поставил крест на интернет-журналистике
Фото: РИА Новости
Блогеров и представителей интернет-СМИ вряд ли можно называть журналистами. Такое мнение высказал российский телеведущий Владимир Познер.
«Работая в интернете, человек не обязан соблюдать правила журналистики, может игнорировать закон о СМИ. Это вовсе не значит, что нет профессионалов, работающих в интернете, конечно они есть. Но коль скоро интернет не считается СМИ, то и нет в нем журналистики», — написал журналист на своем сайте «Познер Online».
Именно так Познер отреагировал на вопрос одного из своих зрителей о том, почему он критикует журналистов, работающих в интернете и выпускающих свои материалы на youtube-каналах. В частности, его интересовало мнение телеведущего о блогере Юрии Дуде и его последних документальных фильмах.
Ранее Познер заявил о том, что самым талантливым журналистом России на сегодняшний день, по его мнению, является Леонид Парфенов.
«Я высоко ценю профессиональный уровень Леонида Парфенова. Он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый — он рожден для этого дела», — полагает телеведущий.
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Комментарии
Общество , Владимир Познер , Леонид Парфенов
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