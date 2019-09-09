Для школьников Урала разработали исторический тур

У "Императорского маршрута" по местам, связанным с династией Романовых, появилась детская версия — разработанный для старшеклассников тур включен в проект "Урал для школы".

Ребята побывают на плотине железоделательного завода, который появился на реке Исеть по указу Петра I. Потом юные туристы проследуют до "Уральской Голгофы" — Храма-Памятника на Крови, где погибли последний царь из рода Романовых и члены его семьи. Территория, прилегающая к храму, называется Святым кварталом: здесь расположен духовно-просветительский центр "Царский", музей и Державная библиотека. Кроме того, ребята побывают в Музее истории и археологии Урала.

Также ребята посетят урочище Ганина Яма под Екатеринбургом — как известно, сюда привезли тела расстрелянных и сбросили их в рудник. Завершится первый день тура посещением мультимедийного парка "Россия — моя история", где школьникам покажут выставку "Романовы. 1613-1917" и телеспектакль "История любви" о преданности друг другу Николая II и его супруги Александры Федоровны.

"Императорский маршрут" разработан в двух вариантах: на один день и на два, с посещением Алапаевска, где детям покажут "Напольную школу" — место, где своей участи ожидали остальные члены Дома Романовых. Поскольку тур уже протестирован на взрослых группах, было решено, что его можно предлагать детям, адаптировав текст под школьников.

На днях "детский" тур по императорским местам презентовали школам и турфирмам Среднего Урала, впереди — презентация в парке "Зарядье" в Москве, Санкт-Петербурге и Казахстане. Пока маршрут существует только в автобусном варианте, но скоро появится и железнодорожный.