Погода в Крыму: В Крыму продлили штормовое предупреждение

Крыму объявили штормовое предупреждение до 12 сентября. Ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с, сообщает kp.ru.

«Сильный ветер не всегда провоцирует шторм, также буквально с ног людей он сбивать не будет. В основном он несёт опасность для хозпостроек, крыш домов», — заявила заместитель начальника регионального Гидрометцентра, главный синоптик Ирина Кириченко.

Гражданам советуют не приближаться к крупным деревьям, вывескам, рекламным щитам и дорожным знакам.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 8 и 9 сентября.