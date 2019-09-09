Голунова уведомили об уголовном деле против него

Журналист Иван Голунов сообщил о получении из УВД по Западному административному округу Москвы письма, которым его уведомили о возбуждении против него уголовного дела. Об этом журналист рассказал на странице в Facebook.

«Оно [письмо — прим.ред.] подписано 9 июня. Тогда уже и суд прошел, и дело передали в ГСУ», — отметил журналист.

По словам Голунова, следователи УВД «просто забыли» вовремя получить его подпись, поэтому решили уведомить его по почте.

Facebook

Голунова задержали днем 6 июня в Москве. В полиции сообщили о найденных у него в рюкзаке и дома наркотиках, а позже обвинили его в покушении на сбыт в особо крупном размере.

Сам Голунов заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также журналист сообщил о нарушениях со стороны полицейских (не пускали адвоката, отказывались взять смывы с ладоней и срезы с ногтей, необоснованно применяли физическую силу). По результатам анализа мочи, проверки смывов с ладоней и ногтевых пластин эксперты не обнаружили в организме Голунова следов наркотиков или психотропных веществ.

В суде Голунов назвал причиной преследования свои статьи о похоронном бизнесе. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, но 11 июня МВД прекратило уголовное дело Голунова, его освободили из-под домашнего ареста.

Голунов отметил, что вечером того же дня, когда ему пришло старое письмо от УВД, ему вручили главную премию Союза журналистов России — «Камертон» имени Анны Политковской

«Конечно же, эта премия не моя. Эта премия всех людей, которые выступали в мою защиту, верили в мою невиновность, выходили на пикеты», — подчеркнул он.

Голунов назвал своей главной задачей помощь сотрудникам СК и МВД в выяснении всех обстоятельств и участников ситуации, в которой он оказался этим летом.