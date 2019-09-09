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Медведев назначил нового замминистра просвещения 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
Назначен новый замминистра просвещения
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Виктора Басюка заместителем министра просвещения Ольги Васильевой. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
"Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем министра просвещения Российской Федерации", — говорится в документе.
С 2009-го по 2013 год Виктор Басюк занимал пост министра образования Иркутской области. Согласно данным портала Российской академии образования, с 2014 года Басюк был заместителем президента академии.
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Общество , Образование , Дмитрий Медведев , Ольга Васильева , Виктор Басюк
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