Назначен новый замминистра просвещения

Медведев назначил нового замминистра просвещения

"Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем министра просвещения Российской Федерации", — говорится в документе.

С 2009-го по 2013 год Виктор Басюк занимал пост министра образования Иркутской области. Согласно данным портала Российской академии образования, с 2014 года Басюк был заместителем президента академии.