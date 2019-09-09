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В России увеличат детские пособия, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 53 минуты назад
В России увеличат детские пособия
Фото: РИА Новости
Начиная со следующего года на выплату пособий на первого ребенка правительство выделит втрое больше средств, чем в 2019-м, пишут "Известия" со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда.
По информации издания, в 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей, в 2021-м — 156 миллиардов. В этом году на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка из бюджета было выделено 50 миллиардов рублей.
Отмечается, что ежемесячные выплаты увеличатся на семь процентов и составят около 12 тысяч рублей.
С января рассчитывать на пособия могут семьи, где есть ребенок до трех лет, а родители получают менее двух прожиточных минимумов на человека.
Сейчас ежемесячные выплаты получают семьи, в которых доход не превышает полутора прожиточных минимумов на родителя до достижения ребенком возраста полутора лет.
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Общество , Минтруд , газета "Известия"
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