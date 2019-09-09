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Россиянам задумали ограничить доступ к сигаретам 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Россиянам задумали ограничить доступ к сигаретам
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы предложили установить минимальную цену на сигареты. Предполагается, что такая мера снизит доступность продукции и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова.
Парламентарий уточнил, что большинство сигарет сейчас стоят не более 95 рублей, и предложил установить минимальную цену в 85 рублей.
«Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться», — уточнил он.
В 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80 процентов. По оценке Катасонова, из-за этого российский бюджет потерял порядка 50 миллиардов рублей.
В середине июня этого года стало известно, что в России могут появиться специализированные магазины для продажи табака и алкоголя. В Минздраве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления. Однако идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития.
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Комментарии3
Общество , Другое , Минздрав РФ , Госдума , ФАС , Минэкономразвития
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