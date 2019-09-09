Россиянам задумали ограничить доступ к сигаретам

Депутаты Госдумы предложили установить минимальную цену на сигареты. Предполагается, что такая мера снизит доступность продукции и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова.

Парламентарий уточнил, что большинство сигарет сейчас стоят не более 95 рублей, и предложил установить минимальную цену в 85 рублей.

«Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться», — уточнил он.

В 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80 процентов. По оценке Катасонова, из-за этого российский бюджет потерял порядка 50 миллиардов рублей.