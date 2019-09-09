Хлебного и зрелищ: Пиво готовы вернуть на стадионы

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

По мнению Минфина, международные спортивные мероприятия, на которых была разрешена продажа алкоголя, показали, что она не сказывается на безопасности зрителей при должной организации соревнований, передает издание содержание отзыва. Кроме того, продажа пива будет способствовать развитию рынка услуг и увеличит инвестиционную привлекательность организации спортивных событий, считают в ведомстве.

В июле Лебедев и Свищев внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Часть средств, полученных от реализации алкоголя, должна направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.