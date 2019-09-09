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«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Хлебного и зрелищ: Пиво готовы вернуть на стадионы
Фото: ТАСС
Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.
По мнению Минфина, международные спортивные мероприятия, на которых была разрешена продажа алкоголя, показали, что она не сказывается на безопасности зрителей при должной организации соревнований, передает издание содержание отзыва. Кроме того, продажа пива будет способствовать развитию рынка услуг и увеличит инвестиционную привлекательность организации спортивных событий, считают в ведомстве.
В июле Лебедев и Свищев внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Часть средств, полученных от реализации алкоголя, должна направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.
За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорта. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав и вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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Комментарии2
Общество , Другое , Политика , Игорь Лебедев , Ольга Голодец , Дмитрий Свищев , Минспорта , Минздрав РФ , РФС , Госдума , ЛДПР , Минфин , газета "Известия"
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