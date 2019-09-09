Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного — республики Хакасия , свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года, который дает возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

По сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, снизился коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий). Однако ситуация по-прежнему достаточно неоднородна, отмечается в исследовании.

В 2019 году, по мнению экспертов, на фоне стабильной экономической ситуации на рынке труда должна сохраниться позитивная тенденция. "В частности, можно ожидать увеличения заработных плат, сохранения уровня безработицы на низком уровне. Соответственно, в большинстве субъектов РФ значения индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом, как минимум, не должны снизиться", — отмечают авторы исследования.

Лидеры на своих местах

Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018 года. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область, где значение индекса составило 81,3 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Татарстан.

"Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда", — отмечают авторы рейтинга.

В средней части списка регионы по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно: разница между соседними в списке регионами практически везде менее одного балла.

У двух регионов значение индекса по итогам 2018 года составило менее 20 баллов — это республика Тыва и Карачаево-Черкесская республика, которые входят в группу регионов с невысокими социально-экономическими показателями. По сравнению с 2017 годом число таких регионов сократилось на пять. Среди аутсайдеров также республики Ингушетия, Калмыкия и Алтай. Ключевыми проблемами рынка труда этих регионов являются высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

Рост индекса

Наибольший прирост индекса по итогам 2018 года произошел в Ингушетии (+12,3 балла), Чечне (+10 баллов) и Псковской области (+9,9 балла).

В Ингушетии выросло соотношение зарплаты и минимального набора товаров и услуг, снизилась безработица, сократилось среднее время поиска работы, снизилась доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, сократилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев.

Однако, несмотря на существенный рост, значение индекса рынка труда в республике остается на относительно невысоком уровне — по итогам 2018 года она занимает 83-е место среди всех регионов. В республике по-прежнему высокая безработица и самое большое значение коэффициента напряженности на рынке труда.

В Чечне отмечается рост соотношения зарплаты и минимального набора товаров и услуг, снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы, снижение коэффициента напряженности на рынке труда, увеличение емкости рынка труда.

Увеличению индекса в Псковской области способствовало снижение коэффициента напряженности на рынке труда, рост соотношения заработной платы и минимального набора товаров и услуг, снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы.

По итогам 2018 года значение индекса рынка труда снизилось лишь у одного региона — это республика Хакасия. При этом снижение было незначительное — всего 0,5 балла. В республике по сравнению с 2017 годом выросла безработица, увеличилось среднее время поиска работы, выросла доля занятых на вредных производствах.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.