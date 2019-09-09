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Матпомощь для студентов предлагают освободить от налогов 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Матпомощь для студентов предлагают освободить от налогов
Фото: News.ru
Выплачиваемую вузами студентам и аспирантам материальную помощь предлагается освободить от НДФЛ в том случае, если сумма выплат не превышает четырёх тысяч рублей в год. Этот законопроект бюджетный комитет Госдумы рассмотрит в понедельник, 9 сентября.
Автор инициативы, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от выплат работодателями нуждающимся сотрудникам, которые не облагаются налогом. По мнению депутата, это несправедливо.
Как пишет «Парламентская газета», этот законопроект был принят Госдумой в первом чтении 25 июня, второе чтение инициативы ожидается на одном из ближайших заседаний.
Как ранее писал News.ru, Московская область расширила губернаторскую стипендию для сирот. Выплаты в размере шести тысяч рублей получат студенты подмосковных колледжей.
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Общество , Образование , Налог на доходы , Законопроекты , Ирина Яровая , Госдума , Парламентская газета
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