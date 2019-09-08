В Железноводске появится фонтан-часы

"В новом фонтане будет бить 13 водяных струй разного калибра. Вода в фонтане будет циркулировать по часовой стрелке, а дизайн будет выполнен в виде часов. Сейчас идет наладка свето-музыкального механизма", — сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, конструкция украсит Fe-площадь и станет частью водного ансамбля нижней части Каскадной лестницы.

Всего же по всей протяженности лестницы появится более 20 фонтанов, в том числе "сухой", который построили перед Книгой-бюветом.